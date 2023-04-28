Болельщик встретил Дэмиана Лилларда за игральным столом в казино

Теги Портленд НБА фото Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард был замечен за игральным столом в казино.

Лиллард проводил время за игрой во французскую рулетку. В каком городе это происходило, не сообщается.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За Валенсию с 1999
Пока всякие бездари потеют в ПО, Дэм, зарабатывая в несколько раз больше подавляющего большинства, уже давно отдыхает и кайфует. Так держать. Лиллард, как и Кайри - достояние баскетбола, им дозволено всё
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banderos
Французская рулетка - обменяют Гобера, или нафиг не надо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ёлкин
гугл говорит: номинал розовой фишки в покере 5к.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий