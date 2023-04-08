Дэмиан Лиллард считает Иммануэла Куикли лучшим запасным игроком сезона-2022/23

Теги Нью-Йорк Портленд НБА фото Дэмиан Лиллард Бобби Портис Малкольм Брогдон Малик Монк Иммануэл Куикли Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард считает, что защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли должен получить награду «Лучший запасной игрок» сезона-2022/23.

Лиллард ответил на твит, в котором были предложены четыре кандидатуры: Куикли, Малкольм Брогдон («Бостон»), Бобби Портис («Милуоки») и Малик Монк («Сакраменто»).

«Куикли», – коротко ответил Лиллард.

«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SpankyBoy
Как всегда мимо, Дэмиан, награда уйдет Брогдону
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий