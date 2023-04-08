Дэмиан Лиллард считает Иммануэла Куикли лучшим запасным игроком сезона-2022/23

Звездный разыгрывающий « » считает, что защитник « » должен получить награду «Лучший запасной игрок» сезона-2022/23.

Лиллард ответил на твит, в котором были предложены четыре кандидатуры: Куикли, Малкольм Брогдон («Бостон»), («Милуоки») и Малик Монк («Сакраменто»).

«Куикли», – коротко ответил Лиллард.

«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок