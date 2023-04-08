Дэмиан Лиллард считает Иммануэла Куикли лучшим запасным игроком сезона-2022/23
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард считает, что защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли должен получить награду «Лучший запасной игрок» сезона-2022/23.
Лиллард ответил на твит, в котором были предложены четыре кандидатуры: Куикли, Малкольм Брогдон («Бостон»), Бобби Портис («Милуоки») и Малик Монк («Сакраменто»).
«Куикли», – коротко ответил Лиллард.
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