Иван Едешко: «Зураб Сакенделидзе – номер один в Грузии по баскетболу за всю историю»

Победитель Олимпийских игр в Мюнхене Иван Едешко поделился мнением о бывшем товарище по команде Зурабе Саканделидзе.

сообщила, что олимпийский чемпион в составе сборной СССР Саканделидзе станет новым членом Зала славы организации.

«Считаю, что он достоин этого. Он столько сделал для своей страны, для Советского Союза! Это хорошо. Это достойная оценка его мастерства и того, что он сделал. И не только для советского баскетбола, но и грузинского.

Если говорить про финал Олимпийских игр в Мюнхене, то считаю, что его вклад огромен. Саканделидзе и Коркия, когда они вышли в составе… Обычно они не выходили в основном составе, а Кондрашин, гений‑тренер, выпустил их для того, чтобы они оживили игру. И они сделали заявку на победу. Потому что никто не ожидал, что они вдвоем скоростной баскетбол могут сделать. И практически весь матч мы выигрывали.

Саканделидзе очень хорошим другом для всех был. Может, это где‑то и погубило, что он умер так рано… Ему не было даже 60 лет. А дней через десять после него умер и Коркия…

Но Сакенделидзе, конечно, номер один в Грузии по баскетболу за всю историю. Я так считаю. Для Грузии олимпийский чемпион - это невероятно. Думаю, что это, может быть, и сгубило… Как‑то меня и Сальникова пригласили в Грузию на годовщину смерти… Мы ходили там на могилу», – рассказал Едешко.

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