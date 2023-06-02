Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе станет новым членом Зала славы ФИБА

Теги Амайя Вальдеморо Яо Мин ФИБА Пенни Тэйлор Сборная СССР Зураб Саканделидзе Баскетбол

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе будет введен в Зал славы ФИБА.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Вместе с Саканделидзе новыми членами Зала славы станут восьмикратный участник Матча звезд НБА Яо Мин (Китай), двукратная олимпийская чемпионка Катрина Макклейн (США), призеры Олимпийских Игр Пенни Тэйлор (Австралия), Вламир Маркес (Бразилия), призеры чемпионатов мира Амайя Вальдеморо (Испания) и Карлос Лойсага (Филиппины).

Также Зал славы пополнят игроки Юко Ога (Япония), Сонни Хендраван (Индонезия) и Анджело Монтейро дос Сантос Викториано (Ангола).

Два новых тренера в Зале славы – Валери Гарнье (Италия) и Алессандро Гамба (Италия).

Церемония введения в Зал славы состоится 23 августа после завершения конгресса ФИБА в Маниле.

Саканделидзе скончался в возрасте 58 лет в 2004 году.

Баскетболист выиграл золото Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, также он становился бронзовым призером Игр‑1968, чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

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