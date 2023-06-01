«Детройт» последний раз выигрывал матч плей-офф в 2008 году. У Монти Уильямса с того момента 29 побед

Монти Уильямс согласовал шестилетний контракт с « » на сумму 78,5 миллионов долларов.

«Пистонс» проиграли 14 последних матчей плей-офф.

Как сообщает портал ESPN Stats and Info, это самая продолжительная серия поражений в истории .

В сезоне-2007/2008 они встретились с «Бостоном» в финале Востока. После 2-2 в серии «Пистонс» проиграли в шести матчах – 2-4. «Селтикс» впоследствии стали чемпионами НБА.

После этого «Детройт» трижды вылетал со счетом 0-4 (2009, 2016, 2019).

С момента последней победы «Пистонс» (26 мая 2008 года) провел 56 матчей плей-офф в качестве главного тренра – и выиграл 29 из них.

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