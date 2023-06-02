Дрейк поставил 1 млн долларов на чемпионство «Денвера», еще 250 тысяч – на точный счет
Рэпер Дрейк поставил более миллиона долларов на финал НБА между «Денвером» и «Майами».
Канадский музыкант сделал две ставки: 1 млн долларов на победу «Наггетс», а также 250 тысяч на точный счет серии – 4-1.
«Денвер» обыграл «Майами» в первом матче со счетом 104:93. Следующее противостояние состоится в ночь на понедельник, 03:30 по московскому времени.
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риск /прибыль конечно вообще за гранью здравого смысла