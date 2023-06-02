Дрейк поставил 1 млн долларов на чемпионство «Денвера», еще 250 тысяч – на точный счет

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Дрейк Баскетбол

Рэпер Дрейк поставил более миллиона долларов на финал НБА между «Денвером» и «Майами».

Канадский музыкант сделал две ставки: 1 млн долларов на победу «Наггетс», а также 250 тысяч на точный счет серии – 4-1.

«Денвер» обыграл «Майами» в первом матче со счетом 104:93. Следующее противостояние состоится в ночь на понедельник, 03:30 по московскому времени.

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12 комментариев

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mephist13
Ответ Abdulla
Самородки напряглись...
свип всех устроит - и Денвер-чемпион и Дрейк на 20к в минусе
+4
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+4
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Oleg Olegov
Осталось Черданцеву поставить на Хит, и серия выйдет за пределы Галактики.
+3
0
+3
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Рустам Гарипов
Ответ Abdulla
Самородки напряглись...
А еще также втихаря на майами поставил тоже)
+1
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Abdulla
Самородки напряглись...
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Фантики поставил
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Алекс Клиторман
Ставки ни о чём. Ну выиграет Денвер, но не со счётом 4-1, и тогда - 30К.
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Ann Tretiakova
В чем смысл ставки на победу денвера )только 250 к выигрыша (+ еще конечно же налоги )....
риск /прибыль конечно вообще за гранью здравого смысла
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quznez
Человек, который на самом деле и дом и квартиру поставил.
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unrecyclable
"Источник — Sports.ru" - это как вообще?
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Африкан Богаевский
реклама конторы
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Archer_Great
Ответ Алекс Клиторман
Ставки ни о чём. Ну выиграет Денвер, но не со счётом 4-1, и тогда - 30К.
Такие ставки называют, кажись, попанскими))
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Evgeni Nabokov
Ответ Алекс Клиторман
Ставки ни о чём. Ну выиграет Денвер, но не со счётом 4-1, и тогда - 30К.
Разве что контора могла ему отвалить сотню-другую за рекламу.
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