Дрейк поставил 1 млн долларов на чемпионство «Денвера», еще 250 тысяч – на точный счет

Рэпер Дрейк поставил более миллиона долларов на финал НБА между « » и «Майами».

Канадский музыкант сделал две ставки: 1 млн долларов на победу «Наггетс», а также 250 тысяч на точный счет серии – 4-1.

«Денвер» обыграл «Майами» в первом матче со счетом 104:93. Следующее противостояние состоится в ночь на понедельник, 03:30 по московскому времени.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов