Рэпер Дрейк выиграл 380 тысяч долларов, угадав исход поединка между Дэвисом и Гарсией
Дрейк выиграл почти 400 тысяч долларов, сделав ставку на Джервонту Дэвиса.
Канадский музыкант поставил один миллион долларов на победу Джервонты Дэвиса в поединке с Райаном Гарсией. Ставка сыграла, и Дрейк получил 380 тысяч долларов.
Бой между Гарсией и Дэвисом состоялся в ночь на 23 апреля. Дэвис нокаутировал Гарсию в седьмом раунде.
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