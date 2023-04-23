Рэпер Дрейк выиграл 380 тысяч долларов, угадав исход поединка между Дэвисом и Гарсией

Теги бокс Дрейк Джервонта Дэвис Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Дрейк выиграл почти 400 тысяч долларов, сделав ставку на Джервонту Дэвиса.

Канадский музыкант поставил один миллион долларов на победу Джервонты Дэвиса в поединке с Райаном Гарсией. Ставка сыграла, и Дрейк получил 380 тысяч долларов.

Бой между Гарсией и Дэвисом состоялся в ночь на 23 апреля. Дэвис нокаутировал Гарсию в седьмом раунде.

Супербоевик от поп-звезд бокса: Джервонта разрушил идеальный рекорд Гарсии нокаутом-фантомом

Конор – Райану Гарсии: «Ты будущее этого спорта»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IlyaParshikov17
Дрейк своим упорством походу всё таки сломал проклятие
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnny Walker
Ответ IlyaParshikov17
Дрейк своим упорством походу всё таки сломал проклятие
Новости теперь публикуют, когда он выигрывает.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Bond 0777
Он ставит постоянно и на все подряд, зачем из этого делать новости?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нету Нету
ну все Дрейк точно не остановится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий