Рэпер Дрейк выиграл 380 тысяч долларов, угадав исход поединка между Дэвисом и Гарсией

Дрейк выиграл почти 400 тысяч долларов, сделав ставку на Джервонту Дэвиса.

Канадский музыкант поставил один миллион долларов на победу в поединке с Райаном Гарсией. Ставка сыграла, и Дрейк получил 380 тысяч долларов.

Бой между Гарсией и Дэвисом состоялся в ночь на 23 апреля. Дэвис нокаутировал Гарсию в седьмом раунде.

Супербоевик от поп-звезд бокса: Джервонта разрушил идеальный рекорд Гарсии нокаутом-фантомом

Конор – Райану Гарсии: «Ты будущее этого спорта»