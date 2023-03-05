Дрейк выиграл 1,7 млн долларов, угадав исход боя Джонс – Ган

Дрейк выиграл 1,7 млн долларов после досрочной победы над .

Канадский рэпер сделал две ставки по 250 тысяч: на победу Джонса нокаутом (коэффициент 5.20) на UFC 285 и на победу американца болевым или удушающим приемом (6.80).

Джонс победил Гана в первом раунде гильотиной и стал чемпионом тяжелого дивизиона.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм

Наконец-то: ставка Дрейка ВЫИГРАЛА, он предсказал победу Джона Джонса в чемпионском бою

Дрейк поставил 400 тысяч долларов на победу Джейка Пола в бое с Томми Фьюри