Дрейк выиграл 1,7 млн долларов, угадав исход боя Джонс – Ган

Теги UFC Ставки на спорт MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Дрейк Ставки на UFC деньги музыка Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Дрейк выиграл 1,7 млн долларов после досрочной победы Джона Джонса над Сирилом Ганом.

Канадский рэпер сделал две ставки по 250 тысяч: на победу Джонса нокаутом (коэффициент 5.20) на UFC 285 и на победу американца болевым или удушающим приемом (6.80).

Джонс победил Гана в первом раунде гильотиной и стал чемпионом тяжелого дивизиона.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм

Наконец-то: ставка Дрейка ВЫИГРАЛА, он предсказал победу Джона Джонса в чемпионском бою

Дрейк поставил 400 тысяч долларов на победу Джейка Пола в бое с Томми Фьюри

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18 комментариев

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Великий Алонсо
Дрейк лудоман
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Egoomck
Кроме шуток, Дрейк - типичный ставочник, ставки которого заходят раз в год)
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Лёха Курилович
Ответ napoli_14
Если еще Черданцев даст верный прогноз - то все, пиши пропало, мир рухнет.
И Васант не похоронет очередной клуб)
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MJRom
проклятия Дрейка ломают только великие. Сначала Лео, потом Джонс
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qdr1k
Ответ уличный иуда
Что то не сходится… Может втихаря на Гана поставил
Сходится. 6,8*250000=1700000
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Игорь Новиков
Мир не будет прежним)))
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Остап Бендер
Пусть квитанцию выложит!
+1
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Ираклий Какубава
Ответ уличный иуда
Что то не сходится… Может втихаря на Гана поставил
Первая ставка не сыграла. Это вторая столько принесла.
+1
-1
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Maxtraxer911
Остаётся надеяться, что спустя какое-то время в крови Джонса не обнаружат ничего запрещённого. Доказал, что является Величайшим
+1
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Абай Жанысов
Ответ Amir Makhmudov
🤣🤣🤣
ордплпогтрми
+2
-1
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Ермолов генерал
Дрейк растёт потихоньку)
+1
0
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napoli_14
Если еще Черданцев даст верный прогноз - то все, пиши пропало, мир рухнет.
+8
0
+8
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Timurbai
Джонс настолько велик , что даже сломал проклятие Дрейка! :)
+25
0
+25
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Дмитрий Коломейцев
Раз в год и палка стреляет.
+1
0
+1
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DimDimich36
Мир не будет прежним....Дрейф угадал
+1
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Amir Makhmudov
Ответ уличный иуда
Что то не сходится… Может втихаря на Гана поставил
🤣🤣🤣
+2
-1
+1
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уличный иуда
Что то не сходится… Может втихаря на Гана поставил
+21
-3
+18
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Sgi
Проклятье снято ?)
+2
0
+2
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