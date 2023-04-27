Бриттни Грайнер: «Больше никогда не поеду играть за границу, за исключением Олимпийских игр»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Финикс жен Бриттни Грайнер Баскетбол

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер заявила, что больше не будет играть за пределами США, за исключением выступления на Олимпийских играх.

«Могу сказать за себя, что больше никогда не поеду играть за границу, если только не буду представлять свою страну на Олимпийских играх. Если попаду в сборную, это будет единственный раз, когда я покину США», — сказала Грайнер на своей первой пресс-конференции после освобождения из российской тюрьмы.

Бывшая центровая екатеринбургского УГМК была арестована в прошлом году в московском аэропорту за контрабанду наркотиков. Баскетболистка провела в тюрьме почти 10 месяцев и была освобождена в рамках обмена заключенными.

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6 комментариев

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Безумный Макс
сказала Грайнер закурив косячок))
+6
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+6
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Iuasamotu
Запугали девочку до чёртиков. Я в знак солидарности с Бриттни в эту Россию тоже ни ногой
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