Женская НБА. «Индиана» уступила «Коннектикуту», «Миннесота» проиграла «Чикаго», «Лос-Анджелес» разгромил «Финикс» Грайнер
Сегодня четырьмя матчами стартовал регулярный чемпионат женской НБА.
«Индиана» уступила «Коннектикуту», «Миннесота» проиграла «Чикаго», «Вашингтон» был сильнее «Нью-Йорка».
«Финикс» с Бриттни Грайнер (18 очков, 6 подборов, 4 блок-шота и 2 передачи) уступил «Лос-Анджелесу».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Коннектикут – 61:70 (10:19, 18:16, 15:23, 18:12)
ИНДИАНА: Митчелл (20), Бостон (15 + 9 подборов).
КОННЕКТИКУТ: Боннер (19 + 7 подборов), Томас (18 + 11 подборов + 6 передач), Джонс (13 + 9 подборов).
20 мая. 2:00
Вашингтон – Нью-Йорк – 80:64 (17:12, 22:14, 21:18, 20:20)
ВАШИНГТОН: Клауд (14 + 6 подборов + 6 передач), Эткинс (14).
НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (18 + 8 подборов), Стюарт (12 + 12 подборов).
20 мая. 2:00
Миннесота – Чикаго – 66:77 (24:22, 3:22, 22:21, 17:12)
МИННЕСОТА: Коллье (17 + 5 подборов), Макбрайд (12 + 5 подборов).
ЧИКАГО: Коппер (20 + 7 подборов + 5 передач), Смит (15).
20 мая. 3:00
Лос-Анджелес – Финикс – 94:71 (19:22, 35:19, 19:14, 21:16)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Н. Огвумике (17), Ч. Огвумике (15 + 7 подборов).
ФИНИКС: Грайнер (18 + 6 подборов), Джефферсон (16).
20 мая. 6:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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