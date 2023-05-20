Женская НБА. «Индиана» уступила «Коннектикуту», «Миннесота» проиграла «Чикаго», «Лос-Анджелес» разгромил «Финикс» Грайнер

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Сегодня четырьмя матчами стартовал регулярный чемпионат женской НБА.

«Индиана» уступила «Коннектикуту», «Миннесота» проиграла «Чикаго», «Вашингтон» был сильнее «Нью-Йорка».

«Финикс» с Бриттни Грайнер (18 очков, 6 подборов, 4 блок-шота и 2 передачи) уступил «Лос-Анджелесу».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Коннектикут – 61:70 (10:19, 18:16, 15:23, 18:12)

ИНДИАНА: Митчелл (20), Бостон (15 + 9 подборов).

КОННЕКТИКУТ: Боннер (19 + 7 подборов), Томас (18 + 11 подборов + 6 передач), Джонс (13 + 9 подборов).

20 мая. 2:00

Вашингтон – Нью-Йорк – 80:64 (17:12, 22:14, 21:18, 20:20)

ВАШИНГТОН: Клауд (14 + 6 подборов + 6 передач), Эткинс (14).

НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (18 + 8 подборов), Стюарт (12 + 12 подборов).

20 мая. 2:00

МиннесотаЧикаго – 66:77 (24:22, 3:22, 22:21, 17:12)

МИННЕСОТА: Коллье (17 + 5 подборов), Макбрайд (12 + 5 подборов).

ЧИКАГО: Коппер (20 + 7 подборов + 5 передач), Смит (15).

20 мая. 3:00

Лос-Анджелес – Финикс – 94:71 (19:22, 35:19, 19:14, 21:16)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Н. Огвумике (17), Ч. Огвумике (15 + 7 подборов).

ФИНИКС: Грайнер (18 + 6 подборов), Джефферсон (16).

20 мая. 6:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Марсель Объелся
Забавные ВНБАшники. Ну кто в день начала сезона будет ставить худшую команду прошлого года? Естественно Индиана разгромно проиграла, Аллия Бостон вам не Леброн Джеймс чтобы с первой профессиональной игры перформансы выдавать
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