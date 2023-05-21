Брайан Уиндхорст: «У «Лейкерс» может получиться оставить Остина Ривза и заполучить Кайри Ирвинга»
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Лейкерс» могут подписать свободного агента Кайри Ирвинга («Даллас»), сохранив в составе Остина Ривза.
«Потребуется немного маневрирования. Кайри Ирвингу, вероятно, придется отказаться от максимального контракта, а «Лейкерс» придется договориться о чем-то с «Далласом», но они могут это сделать. Они могут оставить Остина Ривза и заполучить Ирвинга.
Я думаю, что Кайри готов перейти в «Лейкерс». Они дошли до финала конференции, и представьте, если бы за них играл Кайри. Учитывая, как заканчивается сезон, я думаю, что вероятность перехода Кайри в «Лейкерс» увеличивается», – сказал Уиндхорст.
Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
и тут Брайану пора бы проснуться
представил. Не дошли бы