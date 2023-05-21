Брайан Уиндхорст: «У «Лейкерс» может получиться оставить Остина Ривза и заполучить Кайри Ирвинга»

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Остин Ривз Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Лейкерс» могут подписать свободного агента Кайри ИрвингаДаллас»), сохранив в составе Остина Ривза.

«Потребуется немного маневрирования. Кайри Ирвингу, вероятно, придется отказаться от максимального контракта, а «Лейкерс» придется договориться о чем-то с «Далласом», но они могут это сделать. Они могут оставить Остина Ривза и заполучить Ирвинга.

Я думаю, что Кайри готов перейти в «Лейкерс». Они дошли до финала конференции, и представьте, если бы за них играл Кайри. Учитывая, как заканчивается сезон, я думаю, что вероятность перехода Кайри в «Лейкерс» увеличивается», – сказал Уиндхорст.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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9 комментариев

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mephist13
"Кайри Ирвингу, вероятно, придется отказаться от максимального контракта..."

и тут Брайану пора бы проснуться
+18
0
+18
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FEF2
Они дошли до финала конференции, и представьте, если бы за них играл Кайри.
представил. Не дошли бы
+17
0
+17
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noke
Ответ mephist13
"Кайри Ирвингу, вероятно, придется отказаться от максимального контракта..." и тут Брайану пора бы проснуться
Чувак буквально отказался от игры в ПО в контендере, кинул Дюранта, чтобы увеличить себе шансы на максималку - а тут, разумеется, побежит делать скидку.
+18
-1
+17
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Goddemic
Если поменяют на Леброна по СЭТ, то получится. Ривз, Кайри и Дэвис - будущее Биг трио!))
+13
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Ольга Иванова
Ответ noke
Чувак буквально отказался от игры в ПО в контендере, кинул Дюранта, чтобы увеличить себе шансы на максималку - а тут, разумеется, побежит делать скидку.
Давать максималку Кайри Ирвингу - это самое глупое решение! Сомневаюсь, что кто-то решит отвалить кучу бабла за крайне нестабильного персонажа с кучей тараканов в голове!
+3
-1
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leon01
Ну да, только этого чудика им не хватает
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Никола Тесла
Вот же круто!!!!! А зачем???!
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Кирилл Павлюченко
Вряд ли Кайри дойдет до Лос-Анжнлеса! Земля -то плоская, как блин, тут и заблукать немудрено.
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Tim Timson
а неделю назад все тут и везде говорили что Дило нужен и принес то чего не хватало)
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