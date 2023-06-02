Джамал Мюррэй набрал 26 очков в первом матче с «Хит»

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Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй в первом матче финальной серии с «Майами» набрал 26 очков. Канадец реализовал 11 из 22 с игры, 2 из 7 трехочковых, а также сделал 10 передач и 6 подборов.

«Наггетс» обыграли «Хит» – 104:93.

4 комментария

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melmi
Ответ Андрей Красин
Главное, чтобы он не стал за статой гнаться и ревновать к сербу. Тому уже МВП выписали, но Маррей почти не менее полезный, хотя Никола конечно зверь.
Не думаю что мысли о ревности даже могут быть . Все во франшизе, от запасных до Маррея, прекрасно понимают что Коля это тот X фактор без которого не выиграть серию и чемпионство . И начинать тянуть на себя в финале это будет сверхнеразумно
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dl
Ответ Андрей Красин
Главное, чтобы он не стал за статой гнаться и ревновать к сербу. Тому уже МВП выписали, но Маррей почти не менее полезный, хотя Никола конечно зверь.
Да тут такое дело, Йокич легко отдаст броски всем, кто будет их брать. По ощущениям в регулярке наиболее доминирующие и комфортные матчи у Денвера складывались, когда у Николы линейка вида 19-14-13 - что-то в этом роде. Так что, если Джамал поймает кураж, то центровой с удовольствием отдаст ему эти владения и будет скринить.
Надо отметить, что Мюррей шикарно сам создает себе броски, причем не чисто айзо, в которых он хорош сейчас, но и открывания, движение без мяча грамотное. А еще сам дает классные передачи, эффектные и удобные для партнеров конфетки.
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LBJ236
Хорош
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Андрей Красин
Главное, чтобы он не стал за статой гнаться и ревновать к сербу. Тому уже МВП выписали, но Маррей почти не менее полезный, хотя Никола конечно зверь.
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