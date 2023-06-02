Джамал Мюррэй набрал 26 очков в первом матче с «Хит»
Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй в первом матче финальной серии с «Майами» набрал 26 очков. Канадец реализовал 11 из 22 с игры, 2 из 7 трехочковых, а также сделал 10 передач и 6 подборов.
«Наггетс» обыграли «Хит» – 104:93.
Надо отметить, что Мюррей шикарно сам создает себе броски, причем не чисто айзо, в которых он хорош сейчас, но и открывания, движение без мяча грамотное. А еще сам дает классные передачи, эффектные и удобные для партнеров конфетки.