Джамал Мюррэй набрал 26 очков в первом матче с «Хит»

Разыгрывающий «Наггетс» в первом матче финальной серии с « » набрал 26 очков. Канадец реализовал 11 из 22 с игры, 2 из 7 трехочковых, а также сделал 10 передач и 6 подборов.

«Наггетс» обыграли «Хит» – 104:93.