«Около 80 процентов вещей пропало». Дени Авдия рассказал, как его ограбили во время первого сезона в НБА

Форвард « » рассказал, как стал жертвой ограбления во время первого сезона в НБА.

«Во время дебютного сезона было много неприятных инцидентов. Я получил травму, меня ограбили. Да, мой дом ограбили во время моего первого сезона в лиге. Я спал дома в этот момент. Это было ужасно.

Я спал на втором этаже. Оставил дверь гаража открытой, потому что жил в хорошем районе. Даже в Израиле это безопасно, потому что все всех знают. Я не запирался, дверь гаража была открыта, и я помню, как около 5 утра услышал шум, но подумал: «Пофиг». Я был очень уставшим и хотел спать.

Утром просыпаюсь — мы должны были лететь в Портленд — спускаюсь вниз, а там ничего нет. Автомобиля нет, сумок нет. Это был ужас. Я говорю: «Мне нужно уехать в Портленд, что мне делать?»

Очень много вещей пропало. Я бы сказал, около 80 процентов. Телевизор был на месте — они не хотели слишком шуметь. У меня был совершенно новый Mercedes GLE. К счастью, была страховка», – рассказал Авдия.

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