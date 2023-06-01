«Около 80 процентов вещей пропало». Дени Авдия рассказал, как его ограбили во время первого сезона в НБА

Теги происшествия НБА Вашингтон Дени Авдия Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Дени Авдия рассказал, как стал жертвой ограбления во время первого сезона в НБА.

«Во время дебютного сезона было много неприятных инцидентов. Я получил травму, меня ограбили. Да, мой дом ограбили во время моего первого сезона в лиге. Я спал дома в этот момент. Это было ужасно.

Я спал на втором этаже. Оставил дверь гаража открытой, потому что жил в хорошем районе. Даже в Израиле это безопасно, потому что все всех знают. Я не запирался, дверь гаража была открыта, и я помню, как около 5 утра услышал шум, но подумал: «Пофиг». Я был очень уставшим и хотел спать.

Утром просыпаюсь — мы должны были лететь в Портленд — спускаюсь вниз, а там ничего нет. Автомобиля нет, сумок нет. Это был ужас. Я говорю: «Мне нужно уехать в Портленд, что мне делать?»

Очень много вещей пропало. Я бы сказал, около 80 процентов. Телевизор был на месте — они не хотели слишком шуметь. У меня был совершенно новый Mercedes GLE. К счастью, была страховка», – рассказал Авдия.

Aферист собрал 7 млн долларов на несуществующий бизнес напитков со Стефом Карри. Как вообще на это купились?

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Не, ну я понимаю, у нас в Беларуси на Полесье люди хаты не запирают, но это же США и у тебя имущества на миллионы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Что делать.Ехать на маршрутке молча.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий