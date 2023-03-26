Дени Авдия: «С его атлетизмом Гэффорд знает, как положить мяч в корзину»

Форвард « » рассказал о своей синергии с центровым команды Дэниелом Гэффордом.

«У нас с Гэффом было хорошее взаимодействие даже в прошлом сезоне. Ближе к концу регулярки мы начали тренировать пик-н-роллы.

Понимаю, как он играет и как двигается на паркете. Я изучил и его игру. Когда я выхожу из пик-н-ролла, моя задача – заметить, если центровой противника сближается, и отдать легкую передачу Гэффорду. С его атлетизмом он знает, как положить мяч в корзину», – поделился Авдия.

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