Дени Авдия: «С его атлетизмом Гэффорд знает, как положить мяч в корзину»

Теги НБА Вашингтон Дени Авдия Дэниэл Гэффорд Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Дени Авдия рассказал о своей синергии с центровым команды Дэниелом Гэффордом.

«У нас с Гэффом было хорошее взаимодействие даже в прошлом сезоне. Ближе к концу регулярки мы начали тренировать пик-н-роллы.

Понимаю, как он играет и как двигается на паркете. Я изучил и его игру. Когда я выхожу из пик-н-ролла, моя задача – заметить, если центровой противника сближается, и отдать легкую передачу Гэффорду. С его атлетизмом он знает, как положить мяч в корзину», – поделился Авдия.

«Вашингтон» находится в двух победах от плей-ин Восточной конференции с результатом 33-41.

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