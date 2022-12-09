Кристапс Порзингис: «Демар Дерозан – один из лучших игроков в клатче»

Центровой выразил восхищение звездой Демаром Дерозаном после поражения от «Буллс» (111:115) в четверг.

«Я бы сказал, что – один из лучших игроков в клатче. Он всегда забрасывает важные мячи и зарабатывает штрафные в концовках.

изначально хорошо защищался против него, пробивался через заслоны, заставлял совершать потери, выходить за пределы площадки с мячом в руках и так далее. Дени чертовски хорошо защищался, но Дерозан – один из лучших игроков в лиге, и он доказал это в концовке», – сказал Порзингис.

Клатчем называют упорную концовку матча. Формальное определение – последние 5 минут четвертой четверти (и весь овертайм) при разнице в 5 или менее очков.

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