The Athletic: «Уход Дэймона Стаудемайра оставил значительный пробел в тренерском штабе «Бостона»

Уход Дэймона Стаудемайра в университет Джорджия Тек в марте этого года оставил значительный пробел в тренерском штабе « », пишет The Athletic со ссылкой на несколько источников среди игроков и сотрудников клуба.

Стаудемайр был известен тем, что хорошо чувствовал, когда и как разговаривать с игроками, понимал их мотивы и опирался на собственный опыт, давая рекомендации о том, как должна работать команда. Из оставшихся тренеров «Селтикс» только Аарон Майлз имеет опыт игры в .

После отстранения игроки и тренеры «Бостона» считали Стаудемайра фаворитом на должность исполняющего обязанности главного тренера. После назначения позвонил Стаудемайру и сказал, что доверяет ему и считает своей правой рукой.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам