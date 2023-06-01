The Athletic: «Уход Дэймона Стаудемайра оставил значительный пробел в тренерском штабе «Бостона»

Теги Бостон Дэймон Стаудемайр Име Удока НБА Джо Маззулла Баскетбол

Уход Дэймона Стаудемайра в университет Джорджия Тек в марте этого года оставил значительный пробел в тренерском штабе «Бостона», пишет The Athletic со ссылкой на несколько источников среди игроков и сотрудников клуба.

Стаудемайр был известен тем, что хорошо чувствовал, когда и как разговаривать с игроками, понимал их мотивы и опирался на собственный опыт, давая рекомендации о том, как должна работать команда. Из оставшихся тренеров «Селтикс» только Аарон Майлз имеет опыт игры в НБА.

После отстранения Име Удоки игроки и тренеры «Бостона» считали Стаудемайра фаворитом на должность исполняющего обязанности главного тренера. После назначения Джо Маззулла позвонил Стаудемайру и сказал, что доверяет ему и считает своей правой рукой.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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