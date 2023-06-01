Джо Маззулла стал чаще брать тайм-ауты после 0-3 в серии с «Майами»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Малкольм Брогдон Джо Маззулла Баскетбол

Многие в «Бостоне» отмечают, что главный тренер Джо Маззулла стал чаще брать тайм-ауты, когда команда проигрывала со счетом 0-3 в финале Восточной конференции против «Майами», пишет The Athletic. Многие в клубе и в лиге были удивлены этим изменением в тактике тренера.

До этого, когда у «Селтикс» не шла игра, Маззулла предпочитал не брать тайм-аут, чтобы команда училась решать проблемы на лету.

После окончания сезона для «Бостона» несколько игроков и тренеров сказали, что это необходимое изменение стало ключевой частью процесса обучения Маззуллы.

«Я думаю, что были моменты, когда нам, наверное, нужны были тайм-ауты, и Джо первым признал это. Я думаю, что и он, и мы росли по ходу этого сезона», – сказал защитник «Бостона» Малкольм Брогдон.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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5 комментариев

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Аморалинни
Через год выучит фразу "Комон гайз"
Через два - "ЛетсГоу"
И вот на третий год будет топовый тренер для Бостона
+23
-2
+21
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Это конечно цирк. В контендер берут тренера, который учится брать тайм ауты весь сезон. Сезона не хватило. Двух раундов ПО не хватило. А вот после 0-3 он все понял. Хоронят команду супермаксималками и тренером-корешем.
+10
-1
+9
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badaboom
Дали челу "потрениться на кошках" в контедере🤣
+9
-1
+8
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МЗ
Ой, не нужно так. Реально умнейший человечек. Вынужден был работать под максимальным давлением весь год и без ресурсов (ушли два лучших помощника: в Юту и собственно он сам). Тройка номинальных лидеров растворилась. Но он в свои 34 без опыта работы главным проиграл в 7 играх в финале конференции, команде, которая снесла Милуоки не заметив просто. Я надеюсь, что Бостон, как одна из лучших организаций в лиге, не будет рубить с плеча, даст поработать и лет через 15 все ветка спортса будет петь ему такие же дифирамбы, как сейчас поют Спо.
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