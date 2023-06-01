Джо Маззулла стал чаще брать тайм-ауты после 0-3 в серии с «Майами»
Многие в «Бостоне» отмечают, что главный тренер Джо Маззулла стал чаще брать тайм-ауты, когда команда проигрывала со счетом 0-3 в финале Восточной конференции против «Майами», пишет The Athletic. Многие в клубе и в лиге были удивлены этим изменением в тактике тренера.
До этого, когда у «Селтикс» не шла игра, Маззулла предпочитал не брать тайм-аут, чтобы команда училась решать проблемы на лету.
После окончания сезона для «Бостона» несколько игроков и тренеров сказали, что это необходимое изменение стало ключевой частью процесса обучения Маззуллы.
«Я думаю, что были моменты, когда нам, наверное, нужны были тайм-ауты, и Джо первым признал это. Я думаю, что и он, и мы росли по ходу этого сезона», – сказал защитник «Бостона» Малкольм Брогдон.
Через два - "ЛетсГоу"
И вот на третий год будет топовый тренер для Бостона