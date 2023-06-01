Джейсон Тейтум: «Джо Маззулла проделал большую работу в этом сезоне»

Форвард « » доволен работой нового главного тренера команды в этом сезоне.

«Мне кажется, что многие не осознают, что мы узнали, что у нас будет новый главный тренер, за два дня до начала сезона.

Мы провели первые 25-30 матчей без Роберта Уильямса, Данило Галлинари так и не сыграл в этом сезоне, и у нас появился новый тренер за день до медиа-дня. Нам пришлось адаптироваться, и мы справились.

Конечно, мы хотели выиграть чемпионат. Этого не случилось. Но я считаю, что Джо отлично справился с работой. Мы выиграли 50 с лишним матчей. Мы добрались до 7-го матча финала конференции. Конечно, каждый из нас мог сыграть лучше, нужно извлечь урок. Но я считаю, что Джо проделал большую работу в этом сезоне», – сказал Тейтум.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам