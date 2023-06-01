Джейсон Тейтум: «Джо Маззулла проделал большую работу в этом сезоне»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Джо Маззулла Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум доволен работой нового главного тренера команды Джо Маззуллы в этом сезоне.

«Мне кажется, что многие не осознают, что мы узнали, что у нас будет новый главный тренер, за два дня до начала сезона.

Мы провели первые 25-30 матчей без Роберта Уильямса, Данило Галлинари так и не сыграл в этом сезоне, и у нас появился новый тренер за день до медиа-дня. Нам пришлось адаптироваться, и мы справились.

Конечно, мы хотели выиграть чемпионат. Этого не случилось. Но я считаю, что Джо отлично справился с работой. Мы выиграли 50 с лишним матчей. Мы добрались до 7-го матча финала конференции. Конечно, каждый из нас мог сыграть лучше, нужно извлечь урок. Но я считаю, что Джо проделал большую работу в этом сезоне», – сказал Тейтум.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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5 комментариев

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Денис Золотов
Только что прошла пресс конференция, где Стивенс ясно дал понять, что Мазулу они увольнять не собираются, а причина поражения в 7 игре - смазанные трешки и ВНИМАНИЕ фанаты.
Да, он перенес вину с тренера-физрука на фанатов, и это не сюр.
Нас, зелёных, ждут весёлые следующие 4-5 лет
+6
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Донован хозяин НБА
Может Джейсон имел ввиду работу на даче Стивенса. Забор там поставил, скважину вырыл. Иной его работы в Бостоне не заметно
+4
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Analjinn
Ответ mqh9pzrxgf
По факту, тренер виноват что они мазали трешки? Тренер это 10-15% успеха, тем более в современной нба, где все скатилось в айзо и пуляние трех. Майами тупо перебросали Бостон, в 3 из 4 победных игр, у Майами больше 14 трешек и 50% реализации
Фаворит летит 0-3, тренер не виноват. Ну-ну. Если бы Спо тренировал Бостон, то у Денвера не было бы шансов кроме как на травмы.
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Кирилл
Ответ mqh9pzrxgf
По факту, тренер виноват что они мазали трешки? Тренер это 10-15% успеха, тем более в современной нба, где все скатилось в айзо и пуляние трех. Майами тупо перебросали Бостон, в 3 из 4 победных игр, у Майами больше 14 трешек и 50% реализации
Тренер виноват в том, что не поставил защиту Бостону на должном уровне чтобы Хит не бросали с таким процентом из-за дуги.
Там же процентов 90 бросков Майами были открытыми и без особого сопротивления.
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