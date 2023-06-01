Джо Маззулла останется на посту главного тренера «Бостона»

Главный тренер « » сохранит свой пост в следующем сезоне.

Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил президент клуба по баскетбольным операциям .

«Он потрясающий лидер. Он станет только лучше во всем, чему сможет научиться в этом сезоне, потому что он постоянно учится. И он ответственный», – сказал Стивенс.

Маззулла пришел в команду летом 2019 года в качестве ассистента главного тренера. В сентябре 2022-го он был назначен исполняющим обязанности главного тренера в связи с отстранением Име Удоки на весь сезон-2022/23. В феврале «Селтикс» официально назначили Маззуллу главным тренером.

«Бостон» дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Майами» в семи матчах, отыгравшись после 0-3.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам