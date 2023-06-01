Джо Маззулла останется на посту главного тренера «Бостона»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Брэд Стивенс Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла сохранит свой пост в следующем сезоне.

Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил президент клуба по баскетбольным операциям Брэд Стивенс.

«Он потрясающий лидер. Он станет только лучше во всем, чему сможет научиться в этом сезоне, потому что он постоянно учится. И он ответственный», – сказал Стивенс.

Маззулла пришел в команду летом 2019 года в качестве ассистента главного тренера. В сентябре 2022-го он был назначен исполняющим обязанности главного тренера в связи с отстранением Име Удоки на весь сезон-2022/23. В феврале «Селтикс» официально назначили Маззуллу главным тренером.

«Бостон» дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Майами» в семи матчах, отыгравшись после 0-3.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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9 комментариев

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Денис Храпунов
Порвали этот порочный круг, и впервые за 4 года Бостон начнет новый сезон не с новым тренером. Главное нормальный штаб для Джо сформировать.
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Рахон Р.
Ответ CLB_82
Серьезно? У руководства нет ни претензий, ни вопросов? Хотя на фоне тех же Бруинов, Кельты просто ошеломительный постсизон выдали)
И претензии, и вопросы наверняка есть, но Брэд их, полагаю, с Маззуллой обсуждает в кабинете ГМа, а не на желтых страницах спортивной прессы.
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noke
Молодцы. "Не справившегося" Мазуллу и "гениального" Удоку различает один матч в финале конференции. Нужно поработать с составом команды и добавить ассистентов, а не устраивать "музыкальные стулья" на позиции тренера.
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Sonder
Три ассистента и Джейлен Браун перейдут в Хьюстон к Удоке
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Arthur Ugly
Новость, которая означает, что Стивенс тоже не справляется.
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Лиллард унижатель!
Как говорится: "За битого двух небитых дают"
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Vishenka90
Похоже, процесс нуждается в некоторой стабилизации.
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