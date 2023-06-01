Родриг Бобуа, скорее всего, останется в «Анадолу Эфесе»

Защитник « » (35 лет, 188 см) близок к подписанию нового контракта с турецкой командой, сообщает журналист SDNA Георге Заккас.

Нынешний контракт француза истекает по окончании текущего сезона.

Несмотря на интерес со стороны греческого « », ожидается, что 35-летний защитник останется в «Эфесе», который вчера улучшил предложение.

Бобуа выступает за «Эфес» с 2018 года. В прошедшем сезоне Евролиги он набирал 10,8 очка, 2,1 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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