Эргин Атаман: «За последние десять лет в Евролиге был всего один турецкий судья»

Главный тренер « » раскритиковал судейство в чемпионате Турции.

«Я должен это сказать. Со вчерашнего дня внимательно слежу за играми плей-офф в нашей лиге. Судьи совершают ошибки на протяжении всего сезона. Сегодня мы видели, как « » исполнила 32 штрафных броска. Я смотрел и другие матчи.

Я обращаюсь к Центральному арбитражному совету. Они должны более внимательно подходить к матчам плей-офф и обеспечивать тщательную подготовку судей. За последние десять лет в Евролиге был всего один турецкий судья. В то время как у других европейских стран по три-четыре судьи.

Турецкая лига сейчас является лучшей лигой в Европе. Это видно по матчам плей-офф. Но почему-то наши судьи не могут перейти на следующий уровень. Мы видели это и сегодня. Я смотрел и вчерашние матчи плей-офф. Я призываю Центральный арбитражный совет рассмотреть этот вопрос максимально внимательно», – сказал Атаман.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда