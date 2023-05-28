Эргин Атаман: «За последние десять лет в Евролиге был всего один турецкий судья»

Теги Эргин Атаман Анадолу Эфес чемпионат Турции Дарушафака Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман раскритиковал судейство в чемпионате Турции.

«Я должен это сказать. Со вчерашнего дня внимательно слежу за играми плей-офф в нашей лиге. Судьи совершают ошибки на протяжении всего сезона. Сегодня мы видели, как «Дарушафака» исполнила 32 штрафных броска. Я смотрел и другие матчи.

Я обращаюсь к Центральному арбитражному совету. Они должны более внимательно подходить к матчам плей-офф и обеспечивать тщательную подготовку судей. За последние десять лет в Евролиге был всего один турецкий судья. В то время как у других европейских стран по три-четыре судьи.

Турецкая лига сейчас является лучшей лигой в Европе. Это видно по матчам плей-офф. Но почему-то наши судьи не могут перейти на следующий уровень. Мы видели это и сегодня. Я смотрел и вчерашние матчи плей-офф. Я призываю Центральный арбитражный совет рассмотреть этот вопрос максимально внимательно», – сказал Атаман.

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1 комментарий

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Arturitto
Атаман,не неси пургу насчёт лучшей лиги в Европе.
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