Чемпионат Турции. Плей-офф. «Анадолу Эфес» – «Дарушафака», «Фенербахче» встретится с «Тофашем»
В субботу, 27 мая, продолжится плей-офф турецкой лиги.
«Анадолу Эфес» сыграет с «Дарушафакой», «Фенербахче» встретится с «Тофашем».
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 27 мая, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 27 мая, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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