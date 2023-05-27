Чемпионат Турции. Плей-офф. «Анадолу Эфес» – «Дарушафака», «Фенербахче» встретится с «Тофашем»

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Дарушафака Тофаш Баскетбол

В субботу, 27 мая, продолжится плей-офф турецкой лиги.

«Анадолу Эфес» сыграет с «Дарушафакой», «Фенербахче» встретится с «Тофашем».

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Анадолу Эфес – Дарушафака
Дата проведения
27 мая, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Фенербахче Беко – Тофаш
Дата проведения
27 мая, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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