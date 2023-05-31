Чемпионат Турции. Плей-офф. «Дарушафака» – «Анадолу Эфес», «Тофаш» встретится с «Фенербахче»

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Дарушафака Тофаш Баскетбол

В среду, 31 мая, состоятся два матча 1/4 финала плей-офф турецкой лиги.

«Дарушафака» примет «Анадолу Эфес», «Тофаш» встретится с «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Дарушафака – Анадолу Эфес
Дата проведения
31 мая, 18.00, «Фольксваген Арена»
Онлайн матча

«Анадолу Эфес» ведет в серии – 1-0

Тофаш – Фенербахче Беко
Дата проведения
31 мая, 20.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

«Фенербахче» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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