Чемпионат Турции. Плей-офф. «Дарушафака» – «Анадолу Эфес», «Тофаш» встретится с «Фенербахче»
В среду, 31 мая, состоятся два матча 1/4 финала плей-офф турецкой лиги.
«Дарушафака» примет «Анадолу Эфес», «Тофаш» встретится с «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 31 мая, 18.00, «Фольксваген Арена»
«Анадолу Эфес» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 31 мая, 20.30, «Tofaş Spor Salonu»
«Фенербахче» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам
🔥🔥🔥 «Майами» – в финале НБА! Просто унизили «Бостон» в решающем матче
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
Комментарии