Дмитрий Матеранский: «Джейсону Тейтуму очень хотелось свою «flu game». Его 41 минута игрового времени – не героизм, а эгоизм»

Комментатор Дмитрий Матеранский считает, что форвард «Бостона» проявил эгоизм, продолжив играть с травмой в 7-м матче финала Восточной конференции против «Майами» (84:103, 3-4), а главному тренеру «Селтикс» не хватило авторитета, чтобы заменить звездного игрока.

«Зафиксирую тут мысль, которую сформулировал вчера во время трансляции.

41 минута игрового времени Тейтума, который получил повреждение в первом же владении – не героизм, а эгоизм. Это даже немного тупизм, и полное отсутствие гибкости (которое и раньше по ходу этого плей-офф за « » было замечено). Джейсон был явно лимитирован, потерял первый шаг, морщился от боли на большинстве крупных планов.

То, что у Маззуллы не хватило авторитета, духа и опыта резко переиграть ротацию – естественно. Он совсем молодой, и убрать первую звезду, которая не просит замены – на такой риск он не готов.

Конечно, у него нет равноценной замены. Конечно, Грант Уильямс на сможет просто выйти и сделать то, что делает ДТ. Но именно в том и состоит тренерский талант и гибкость, чтобы перестроить игру и перераспределить задачи. Но наивно этого ждать от Маззуллы.

Это должен был сделать сам Тейтум. И вот ему-то не хватило зрелости и смелости. Ему очень хотелось свою «flu game». И вместо того, чтобы уже в первой половине сократить свои минуты, дать партнерам сигнал, что сегодня им надо брать его броски и главное его долю ответственности за результат на себя, он пытается играть через боль и через «не могу», но без конкретного плана.

В одном из первых матчей серии с «Никс» голеностоп Батлера изогнулся примерно под таким же углом. И Батлер тоже остался на площадке. Но матч уже шел к концу, и Джимми смог донести до партнеров, что теперь их время. А Тейтум – нет», – написал Матеранский.

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