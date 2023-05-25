Брайан Уиндхорст: «Слухи о возвращении Хардена в «Хьюстон» ходят очень навязчивые, и это заставляет задуматься, не слишком ли усердно их продают»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением по поводу контрактной ситуации разыгрывающего Джеймса Хардена.

«Сиксерс» не проявили желания выписывать Хардену максимальный контракт. Именно поэтому они попросили его ужаться в деньгах в прошлом году. У «Рокетс» есть свободное место в платежной ведомости. Пойдут ли они на это?

Слухи о намерении Хардена вернуться в «Хьюстон» ходят очень навязчивые, и это заставляет задуматься, не слишком ли усердно их продают. Думаю, скоро мы это узнаем. У «Филадельфии» нет особой мотивации платить ему максимальные деньги, если они не верят, что кто-то другой способен на это», – заявил инсайдер в эфире Pardon The Interruption.

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2 комментария

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Максим Макеев
36 миллионов в год это потолок нынешнего джеймса
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udod
учитывая старение, явное физическое угасание, и опасение, что это будет и дальше влиять на продуктивность, даже влюблённый в Хардена Мори, прекрасно видит, что тот не стоит максимальных денег на несколько лет вперёд
и тут начинаются душевные терзания (и торги)
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