Брайан Уиндхорст: «Слухи о возвращении Хардена в «Хьюстон» ходят очень навязчивые, и это заставляет задуматься, не слишком ли усердно их продают»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением по поводу контрактной ситуации разыгрывающего .

«Сиксерс» не проявили желания выписывать Хардену максимальный контракт. Именно поэтому они попросили его ужаться в деньгах в прошлом году. У «Рокетс» есть свободное место в платежной ведомости. Пойдут ли они на это?

Слухи о намерении Хардена вернуться в « » ходят очень навязчивые, и это заставляет задуматься, не слишком ли усердно их продают. Думаю, скоро мы это узнаем. У «Филадельфии» нет особой мотивации платить ему максимальные деньги, если они не верят, что кто-то другой способен на это», – заявил инсайдер в эфире Pardon The Interruption.

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