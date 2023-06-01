ESPN может предложить работу Бобу Майерсу

Теги Голден Стэйт НБА Боб Майерс Баскетбол

ESPN заинтересован в сотрудничестве с бывшим генеральным менеджером «Голден Стэйт» Бобом Майерсом.

Об этом сообщает Front Office Sports. По их информации, переговоры находятся на ранней стадии.

Какую должность может ESPN предложить Майерсу, неизвестно.

48-летний функционер провел 12 лет во фронт-офисе «Уорриорз». Он дважды был признан лучшим руководителем года в НБА (2015, 2017) и привел команду к четырем титулам чемпиона (2015, 2017, 2018, 2022).

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