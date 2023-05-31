во вторник объявил, что уходит с поста президента и генерального менеджера «Голден Стэйт».

Как сообщает ESPN, сын владельца клуба Джо Лэйкоба Кирк Лэйкоб и Майк Данливи-младший могут получить более значимые роли в офисе «Уорриорз».

Кирк Лэйкоб на данный момент занимает должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям, Данливи-младший – вице-президента по баскетбольным операциям.

Разговоры о повышении действующих сотрудников продолжались в «Голден Стэйт» в течение нескольких недель, когда команда готовилась к возможности того, что Майерс уйдет.

«Данливи может хорошо себя проявить в роли генерального менеджера, если сам этого захочет. Это было бы здорово», – считает Майерс.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться