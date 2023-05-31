Сын владельца и Майк Данливи-младший могут получить более значимые роли в офисе «Уорриорз» после ухода Майерса
Боб Майерс во вторник объявил, что уходит с поста президента и генерального менеджера «Голден Стэйт».
Как сообщает ESPN, сын владельца клуба Джо Лэйкоба Кирк Лэйкоб и Майк Данливи-младший могут получить более значимые роли в офисе «Уорриорз».
Кирк Лэйкоб на данный момент занимает должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям, Данливи-младший – вице-президента по баскетбольным операциям.
Разговоры о повышении действующих сотрудников продолжались в «Голден Стэйт» в течение нескольких недель, когда команда готовилась к возможности того, что Майерс уйдет.
«Данливи может хорошо себя проявить в роли генерального менеджера, если сам этого захочет. Это было бы здорово», – считает Майерс.
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
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