Сын владельца и Майк Данливи-младший могут получить более значимые роли в офисе «Уорриорз» после ухода Майерса

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-старший НБА Джо Лэйкоб Боб Майерс Баскетбол

Боб Майерс во вторник объявил, что уходит с поста президента и генерального менеджера «Голден Стэйт».

Как сообщает ESPN, сын владельца клуба Джо Лэйкоба Кирк Лэйкоб и Майк Данливи-младший могут получить более значимые роли в офисе «Уорриорз».

Кирк Лэйкоб на данный момент занимает должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям, Данливи-младший – вице-президента по баскетбольным операциям.

Разговоры о повышении действующих сотрудников продолжались в «Голден Стэйт» в течение нескольких недель, когда команда готовилась к возможности того, что Майерс уйдет.

«Данливи может хорошо себя проявить в роли генерального менеджера, если сам этого захочет. Это было бы здорово», – считает Майерс.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

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1 комментарий

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Andraey
Когда владелец или его дети лезут в менеджмент клуба, обычно это предвещает глубокий кризис в клубе.
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