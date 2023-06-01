Боб Майерс: «Мы были в финале пять лет подряд – а это опустошает. Надо было понять, сколько у меня осталось сил»
Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс поделился причиной своего ухода в поста президента «Уорриорз».
«На момент 2019 года мы были в финале пять лет подряд – а это очень много. Это именно то, чего каждый хочет добиться. Это именно то, ради чего мы делаем свою работу.
Тогда я должен был понять, сколько энергии и сил во мне осталось. Финалы опустошают тебя. Поэтому четыре года назад я подумал: «Могу ли я продолжить делать свою работу, и если да, то каким образом?» – заявил Майерс.
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