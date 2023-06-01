Боб Майерс: «Мы были в финале пять лет подряд – а это опустошает. Надо было понять, сколько у меня осталось сил»

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Боб Майерс Баскетбол

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс поделился причиной своего ухода в поста президента «Уорриорз».

«На момент 2019 года мы были в финале пять лет подряд – а это очень много. Это именно то, чего каждый хочет добиться. Это именно то, ради чего мы делаем свою работу.

Тогда я должен был понять, сколько энергии и сил во мне осталось. Финалы опустошают тебя. Поэтому четыре года назад я подумал: «Могу ли я продолжить делать свою работу, и если да, то каким образом?» – заявил Майерс.

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5 комментариев

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Трипл-дабл Дончича
И Леброн такой: 7 или 8 финалов поднят, пойду выпью текилу)
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Light Yagami
Ответ Трипл-дабл Дончича
И Леброн такой: 7 или 8 финалов поднят, пойду выпью текилу)
Да нет, Леброн тоже закончился, хоть и выгорел чуть позже.
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Mr.BadGuy
Чел просто завел команду в тупик, платежка огромная, лидеры стареют и деградируют, молодеж переплачена, понял что перспектив развития нет, решил вовремя свалить оставшись в памяти строителем династии.
+3
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фанат баскетбола
Ответ Light Yagami
Да нет, Леброн тоже закончился, хоть и выгорел чуть позже.
после того как перестал выходить в плов?
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jxmazefan
Ответ Mr.BadGuy
Чел просто завел команду в тупик, платежка огромная, лидеры стареют и деградируют, молодеж переплачена, понял что перспектив развития нет, решил вовремя свалить оставшись в памяти строителем династии.
Грамотный ход
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