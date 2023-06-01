«Я разговаривал не с Йокичем». Джимми Батлер вспомнил эпизод потасовки «Хит» и «Наггетс» в прошлом сезоне

Лидер « » вспомнил инцидент с потасовкой между игроками «Хит» и «Наггетс» в прошлом сезоне.

8 ноября 2021 года жестко сфолил на , после чего серб сильно толкнул соперника в спину, в результате чего форвард «Хит» получил травму шейного отдела позвоночника.

Эпизод вызвал недовольство лидера «Хит» Джимми Батлера. Во время просмотра судьями повтора защитник с использованием бранных слов призывал Йокича встретиться в подтрибунном помещении, чтобы разобраться.

«Во всей этой ситуации было много такого, чего люди не понимают, и я оставлю это в прошлом. Не думаю, что это имеет большое значение.

Скажу одно: я разговаривал не с Йокичем. Это был не мой конфликт, можете так и написать. Человек, с которым я разговаривал, определенно знал, что я обращаюсь к нему», – рассказал Батлер на сегодняшней пресс-конференции.

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