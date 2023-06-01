«Я разговаривал не с Йокичем». Джимми Батлер вспомнил эпизод потасовки «Хит» и «Наггетс» в прошлом сезоне

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Маркифф Моррис Никола Йокич Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер вспомнил инцидент с потасовкой между игроками «Хит» и «Наггетс» в прошлом сезоне.

8 ноября 2021 года Маркифф Моррис жестко сфолил на Николе Йокиче, после чего серб сильно толкнул соперника в спину, в результате чего форвард «Хит» получил травму шейного отдела позвоночника.

Эпизод вызвал недовольство лидера «Хит» Джимми Батлера. Во время просмотра судьями повтора защитник с использованием бранных слов призывал Йокича встретиться в подтрибунном помещении, чтобы разобраться.

«Во всей этой ситуации было много такого, чего люди не понимают, и я оставлю это в прошлом. Не думаю, что это имеет большое значение.

Скажу одно: я разговаривал не с Йокичем. Это был не мой конфликт, можете так и написать. Человек, с которым я разговаривал, определенно знал, что я обращаюсь к нему», – рассказал Батлер на сегодняшней пресс-конференции.

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6 комментариев

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NikolayOss
Ответ serhio_ramos_
Йокич подкрался сзади как крыса
Моррис подкрался сзади как крыса и после того как влетел в Йокича, лёгкой походкой пошёл в сторону, повернувшись к нему спиной. Когда ты вот так откровенно бьёшь человека исподтишка, то невероятно глупо поворачиваться к нему спиной, потому что тебе совершенно точно прилетит обратно. Ему ещё повезло что Йокич сдержался и не полез руками махать, лишь плечом заехал, хотя мог пойти врукопашную, это было бы хуже. Справедливости ради нужно отметить, что Йокич среагировал не совсем правильно, не стоило вот так поддаваться на провокацию. Не нужно было отвечать агрессией на агрессию. Но винить или обвинять Николу не вижу смысла, Моррис сам виноват раз начал эту потасовку с грязных ударов.
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Николай Соколов
Что д ты фраер сдал назад
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Arnat Seidalin
Поэтому как гангстеры ждали Николу в подтрибунке?
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Undrey
там же смешное фото, попросили сфоткай нас типа мы гэнста и ждём его))
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Ivan Rusak
Добродушный и хладнокровный пофигист Никола. За то и любим
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