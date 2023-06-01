Джимми Батлер: «Не играю за звание MVP Востока. Не буду играть за звание MVP финала. Хочу стать чемпионом НБА»

Лидер «Майами» объяснил, почему не стал праздновать победу над « » в финале Востока вместе с остальной командой.

На послематчевой церемонии награждения центровой предложил Батлеру взять в руки кубок победителей Восточной конференции. Форвард ответил отказом: «Я подержу следующий».

Затем Батлер прокомментировал свою позицию: «Вот как я к этому отношусь. Это не было неуважительно, потому что я люблю Бэма. Я очень благодарен за возможность выиграть Восточную конференцию, но я уже делал это раньше. Уже делал.

Я хочу cтать чемпионом НБА. Это причина, по которой организация собрала этот состав. Не играю за звание MVP финала Восточной конференции. Не буду играть за звание MVP финала. Мне все равно. Я играю за трофей имени мистера О’Брайена».

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам