Джимми Батлер: «Не играю за звание MVP Востока. Не буду играть за звание MVP финала. Хочу стать чемпионом НБА»
Лидер «Майами» Джимми Батлер объяснил, почему не стал праздновать победу над «Бостоном» в финале Востока вместе с остальной командой.
На послематчевой церемонии награждения центровой Бэм Адебайо предложил Батлеру взять в руки кубок победителей Восточной конференции. Форвард ответил отказом: «Я подержу следующий».
Затем Батлер прокомментировал свою позицию: «Вот как я к этому отношусь. Это не было неуважительно, потому что я люблю Бэма. Я очень благодарен за возможность выиграть Восточную конференцию, но я уже делал это раньше. Уже делал.
Я хочу cтать чемпионом НБА. Это причина, по которой организация собрала этот состав. Не играю за звание MVP финала Восточной конференции. Не буду играть за звание MVP финала. Мне все равно. Я играю за трофей имени мистера О’Брайена».
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