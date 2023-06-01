Джимми Батлер: «Не играю за звание MVP Востока. Не буду играть за звание MVP финала. Хочу стать чемпионом НБА»

Теги Бостон Майами НБА Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер объяснил, почему не стал праздновать победу над «Бостоном» в финале Востока вместе с остальной командой.

На послематчевой церемонии награждения центровой Бэм Адебайо предложил Батлеру взять в руки кубок победителей Восточной конференции. Форвард ответил отказом: «Я подержу следующий».

Затем Батлер прокомментировал свою позицию: «Вот как я к этому отношусь. Это не было неуважительно, потому что я люблю Бэма. Я очень благодарен за возможность выиграть Восточную конференцию, но я уже делал это раньше. Уже делал.

Я хочу cтать чемпионом НБА. Это причина, по которой организация собрала этот состав. Не играю за звание MVP финала Восточной конференции. Не буду играть за звание MVP финала. Мне все равно. Я играю за трофей имени мистера О’Брайена».

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StillInTheGame
ментальный монстр
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
битва в финале будет эпичная конечно! уже сегодня ночью!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Анохин
Эмбиид: пффф
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий