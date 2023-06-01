Джимми Батлер о том, что сделал с кубком MVP Востока: «Отцу отдал»
Лидер «Майами» Джимми Батлер пообщался с ведущей ESPN Маликой Эндрюс перед финалом НБА против «Денвера».
Ранее форвард отметил, что нацелен только на чемпионство: «Я хочу выиграть НБА. Это причина, по которой организация собрала этот состав. Не играю за звание MVP финала Восточной конференции. Не буду играть за звание MVP финала. Мне все равно. Я играю за трофей имени мистера О’Брайена».
Малика Эндрюс спросила, где сейчас находится трофей самого ценного игрока Восточной конференции.
«У отца, я отдал ему. Мне это не нужно», – ответил Батлер.
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