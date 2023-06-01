Джимми Батлер о том, что сделал с кубком MVP Востока: «Отцу отдал»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер пообщался с ведущей ESPN Маликой Эндрюс перед финалом НБА против «Денвера».

Ранее форвард отметил, что нацелен только на чемпионство: «Я хочу выиграть НБА. Это причина, по которой организация собрала этот состав. Не играю за звание MVP финала Восточной конференции. Не буду играть за звание MVP финала. Мне все равно. Я играю за трофей имени мистера О’Брайена».

Малика Эндрюс спросила, где сейчас находится трофей самого ценного игрока Восточной конференции.

«У отца, я отдал ему. Мне это не нужно», – ответил Батлер.

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5 комментариев

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Sonder
Майкл даже в 60 лет MVP собирает. Легенда! Слишком легко для ЭмДжея
+24
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Maksim Zakharov
У него есть отец ?
+4
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_2e_@mail.ru
отдал бы калебу
+2
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HF44
Ответ Maksim Zakharov
У него есть отец ?
Возможно про опекуна
+1
0
+1
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Павел Егоров
Ответ Sonder
Майкл даже в 60 лет MVP собирает. Легенда! Слишком легко для ЭмДжея
А ты хорош
0
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