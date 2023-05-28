Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что «Голден Стэйт» не следует спешить с продлением контракта защитника .

«На месте «Уорриорз» не стал бы давать продление Клэю этим летом. Пусть он отыграет сезон. Это ужасно, это ужасно. Но мне бы хотелось узнать, сколько он стоит на открытом рынке.

Это не самый красивый ход, но иногда нужно побыть мудаком. Я бы посмотрел, сколько ему предложат на рынке, и попробовал повторить. Но прежде чем автоматом выписывать контракт, я бы подождал», – сказал Аренас.

Сезон-23/24 станет последним в контракте Клэя, он заработает 43,2 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

В плей-офф Клэй набирал 18,5 очка при 38,8% с игры.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться