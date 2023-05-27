Гилберт Аренас: «Единственное, что может помешать Виктору Вембаньяме – это ноги»
По мнению бывшей звезды НБА Гилберта Аренаса, единственное, что может помешать 19-летнему французскому форварду Виктору Вембаньяме раскрыть свой потенциал – это проблемы с ногами.
«Если вокруг него такой ажиотаж, вероятно, он действительно очень хорош. На сегодняшний день я вижу игрока, который способен кардинально изменить развитие баскетбола, учитывая его рост и умение двигаться.
Меня беспокоит только то, что у парней с таким ростом бывают проблемы с ногами. Единственное, что, я думаю, может ему помешать – это ноги. Если он будет здоров, ничто не остановит прогресс его доминирования», – сказал Аренас.
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