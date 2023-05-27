Гилберт Аренас: «Единственное, что может помешать Виктору Вембаньяме – это ноги»

Теги НБА Гилберт Аренас Виктор Вембаньяма Баскетбол

По мнению бывшей звезды НБА Гилберта Аренаса, единственное, что может помешать 19-летнему французскому форварду Виктору Вембаньяме раскрыть свой потенциал – это проблемы с ногами.

«Если вокруг него такой ажиотаж, вероятно, он действительно очень хорош. На сегодняшний день я вижу игрока, который способен кардинально изменить развитие баскетбола, учитывая его рост и умение двигаться.

Меня беспокоит только то, что у парней с таким ростом бывают проблемы с ногами. Единственное, что, я думаю, может ему помешать – это ноги. Если  он будет здоров, ничто не остановит прогресс его доминирования», – сказал Аренас.

Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zero Zero
В лигу приходило очень мало талантливых игроков габаритов Вемби. На ум приходят лишь трое: 2.29 Яо Мин, 2.25 Ральф Сэмпсон, 2.21 Кристапс Порзингис. Всех объединял стабильный средний бросок, умение бросать штрафные. При этом Яо и Ральф умели отлично обороняться в краске, скидывать на дугу и даже эффективно выходить за игроками в периметр. Сэмпсон мог временами даже вести игру, что было очень нетипично для лиги тех времён. Яо и Ральф сходу стали наводить шума, будто уже 10 лет играли в этой лиге. Надеюсь, что Вемби не подведёт здоровье в отличие от этих ребят. В остальном думаю, что здоровый Вемби это заявка на топ 10 игрока по итогам карьеры.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий