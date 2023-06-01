Аарон Гордон: «Джимми Батлер является наиболее совершенным игроком из всех, против кого мне приходилось защищаться»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Аарон Гордон Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон в преддверии финала НБА против «Майами» высоко отозвался об атакующих навыках Джимми Батлера.

«Из всех игроков, против которых мне приходилось обороняться, против которых приходилось обороняться нашей команде в плей-офф, Джимми Батлер, вероятно, является наиболее совершенным игроком», – сказал Гордон в разговоре с ведущей ESPN Маликой Эндрюс.

Батлер набирает в среднем 28,5 очка, 7 подборов и 5,7 передачи в текущем розыгрыше плей-офф.

Финальная серия стартует в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени.

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4 комментария

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lexad
Ты же Леброна держал. Типа с ним легко было?)
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-1
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xamer 9
Ответ lexad
Ты же Леброна держал. Типа с ним легко было?)
Леброну 38, он уже не тот, что был в прайме. В его золотые годы Аарон был новичком в лиге и играл в команде, которая лишь мечтала о плей-офф
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