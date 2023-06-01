Аарон Гордон: «Джимми Батлер является наиболее совершенным игроком из всех, против кого мне приходилось защищаться»

Форвард « » в преддверии финала НБА против «Майами» высоко отозвался об атакующих навыках .

«Из всех игроков, против которых мне приходилось обороняться, против которых приходилось обороняться нашей команде в плей-офф, Джимми Батлер, вероятно, является наиболее совершенным игроком», – сказал Гордон в разговоре с ведущей ESPN Маликой Эндрюс.

Батлер набирает в среднем 28,5 очка, 7 подборов и 5,7 передачи в текущем розыгрыше плей-офф.

Финальная серия стартует в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени.

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