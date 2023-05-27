«Берегитесь». Шакил О’Нил считает, что Виктор Вембаньяма быстро адаптируется в НБА

Теги Шакил О′Нил Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Легенда НБА Шакил О’Нил изменил свое мнение о Викторе Вембаньяме и считает, что французский форвард быстро адаптируется в лиге.

«Уверяю, он очень быстро адаптируется в НБА, потому что эти парни больше не играют в трехсекундной зоне. Они больше не играют в силовой манере. Они размениваются с первого номера на пятого.

Этот парень играет пик-н-поп. Он неплохо бросает. Он как 225-сантиметровый Кевин Дюрэнт. Я думаю, что он очень быстро адаптируется.

И он попал к мастеру. Если такой парень попадает в «Систему»... Я называю «Сперс» «Системой». Когда такой парень попадает в «Систему» – берегитесь», – сказал 4-кратный чемпион НБА.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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2 комментария

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problemzz9
честно говоря не пойму настолько большой хайп вокруг него, ведь спокойно может оказаться вторым порзингисом, или просто организм не выдержит нагрузок нба
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kankul777
Ответ problemzz9
честно говоря не пойму настолько большой хайп вокруг него, ведь спокойно может оказаться вторым порзингисом, или просто организм не выдержит нагрузок нба
Мне тоже не особо верится, что станет суперзвездой, ну вообще пока никак.. Буду рад ошибаться.
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