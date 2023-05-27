«Берегитесь». Шакил О’Нил считает, что Виктор Вембаньяма быстро адаптируется в НБА

Легенда НБА Шакил О’Нил изменил свое мнение о и считает, что французский форвард быстро адаптируется в лиге.

«Уверяю, он очень быстро адаптируется в НБА, потому что эти парни больше не играют в трехсекундной зоне. Они больше не играют в силовой манере. Они размениваются с первого номера на пятого.

Этот парень играет пик-н-поп. Он неплохо бросает. Он как 225-сантиметровый Кевин Дюрэнт. Я думаю, что он очень быстро адаптируется.

И он попал к мастеру. Если такой парень попадает в «Систему»... Я называю «Сперс» «Системой». Когда такой парень попадает в «Систему» – берегитесь», – сказал 4-кратный чемпион НБА.

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