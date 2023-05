«Я должен быть на первом месте в каждом вашем рейтинге». Леброн Джеймс ответил болельщику цитатой Jay Z

Форвард « » вновь процитировал рэпера Jay Z в сторис в соцсети, говоря о своем величии как игрока.

Джеймс ответил на сообщение пользователя, который написал: «Каково это, быть «им»?»

Him – он/ему/им в традиционном английском, ныне на сленге используется как акроним His Imperial Majesty – англ. Его Императорское Величество.

4-кратный MVP зачастую называет себя подобным образом.

Джеймс ответил строчками из песни Jay Z – What More Can I Say.

«Я должен быть на первом месте в каждом вашем рейтинге.

Посмотрим, что случится, когда я более не действую», – написал 4-кратный чемпион .

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?