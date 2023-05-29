«Я должен быть на первом месте в каждом вашем рейтинге». Леброн Джеймс ответил болельщику цитатой Jay Z

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вновь процитировал рэпера Jay Z в сторис в соцсети, говоря о своем величии как игрока.

Джеймс ответил на сообщение пользователя, который написал: «Каково это, быть «им»?»

Him – он/ему/им в традиционном английском, ныне на сленге используется как акроним His Imperial Majesty – англ. Его Императорское Величество.

4-кратный MVP зачастую называет себя подобным образом.

Джеймс ответил строчками из песни Jay Z – What More Can I Say.

«Я должен быть на первом месте в каждом вашем рейтинге.

Посмотрим, что случится, когда я более не действую», – написал 4-кратный чемпион НБА.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hodor 12
Извини, Леброн, сегодня ночью точно не до тебя... Жди..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Косыгин
кто придумает подходящую рифму к «рейтинге», тот молодец
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий