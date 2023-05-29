Экс-игрок «Индианы» вспомнил знаменитый эпизод из пятого матча финала Восточной конференции 2014 года, когда подул в ухо лидера «Майами» .

По словам Джорджа, «Пэйсерс» восприняли это без негатива, несмотря на то, что эпизод мог разозлить и мотивировать звездного форварда «Хит».

«По ходу серии Леброна держал я. И я такой, бро, какого черта происходит?

Мы тогда поддержали Лэнса. Вместо того, чтобы, ну, знаете, придраться к нему из-за этого мы встали на его сторону. Это заставило нас действовать еще старательнее», – заявил Джордж.

В той игре Джеймс набрал всего 5 очков при 2 из 10 с игры, но в шестой встрече сыграл ключевую роль в победе, которая позволила « » завершить серию.

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