Пол Джордж: «Мы поддержали Лэнса Стивенсона после того, как он подул в ухо Леброну»

Теги Леброн Джеймс Индиана Майами НБА Лэнс Стивенсон НБА плей-офф Пол Джордж Баскетбол

Экс-игрок «Индианы» Пол Джордж вспомнил знаменитый эпизод из пятого матча финала Восточной конференции 2014 года, когда Лэнс Стивенсон подул в ухо лидера «Майами» Леброна Джеймса.

По словам Джорджа, «Пэйсерс» восприняли это без негатива, несмотря на то, что эпизод мог разозлить и мотивировать звездного форварда «Хит».

«По ходу серии Леброна держал я. И я такой, бро, какого черта происходит?

Мы тогда поддержали Лэнса. Вместо того, чтобы, ну, знаете, придраться к нему из-за этого мы встали на его сторону. Это заставило нас действовать еще старательнее», – заявил Джордж.

В той игре Джеймс набрал всего 5 очков при 2 из 10 с игры, но в шестой встрече сыграл ключевую роль в победе, которая позволила «Майами» завершить серию.

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

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1 комментарий

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Сергей Пузанков
Редактор чем пишет? 7 очков Леброн тогда набрал. Понимаю, что между 5 и 7 разница небольшая, но если уж решили привести статистику, то почему неверную?
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