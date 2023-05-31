Калеб Мартин и Гэйб Винсент – в подборке лучших моментов «Майами» в финале Востока

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Данкан Робинсон Гэйб Винсент Калеб Мартин Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов «Майами» в финале Восточной конференции против «Бостона» (4-3) с участием ролевых игроков.

В видео вошли эпизоды с участием Калеба Мартина, Гэйба Винсента, Данкана Робинсона и других баскетболистов «Хит».

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

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