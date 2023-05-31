7-й матч «Бостон» – «Майами» установил рекорд финалов Востока по зрительской аудитории
Зрительская аудитория трансляции 7-го матча финала Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами» на канале TNT составила в среднем 11,9 миллиона человек.
Это рекорд для финалов Востока на TNT, а также третий показатель среди всех трансляций матчей НБА в истории телеканала, сообщает журналист The Athletic Ричард Дейч.
«Майами» обыграл «Бостон» в гостях со счетом 103:84 (4-3) и вышел в финальную серию лиги, где встретится с «Денвером».
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