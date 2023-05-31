7-й матч «Бостон» – «Майами» установил рекорд финалов Востока по зрительской аудитории

Теги Бостон Майами НБА телевидение НБА плей-офф Баскетбол

Зрительская аудитория трансляции 7-го матча финала Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами» на канале TNT составила в среднем 11,9 миллиона человек.

Это рекорд для финалов Востока на TNT, а также третий показатель среди всех трансляций матчей НБА в истории телеканала, сообщает журналист The Athletic Ричард Дейч.

«Майами» обыграл «Бостон» в гостях со счетом 103:84 (4-3) и вышел в финальную серию лиги, где встретится с «Денвером».

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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7 комментариев

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Kuryanin
Рекорд Дома-2 устоял.
+9
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& Co1366
Это и следовало ожидать - ведь, чуть сенсация не состоялась: отыграться с 0:3 впервые в истории!
+6
0
+6
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Максим Гергард
Ответ latsareg
И это, не считая пиратов вроде wild sport
Хпхахв,где зрителей ну 1 тыс человек
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latsareg
И это, не считая пиратов вроде wild sport
0
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Лиллард унижатель!
Жаль Бостон своей беззубой игрой испортил матч, результат был ясен уже в начале четвертой.
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hodor 12
И по зрительскому разочарованию..
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everyday4768
Ответ Максим Гергард
Хпхахв,где зрителей ну 1 тыс человек
В такое время даже меньше. А вот на вечерние (для Европы) матчи там хорошая аудитория набиралась
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