7-й матч «Бостон» – «Майами» установил рекорд финалов Востока по зрительской аудитории

Зрительская аудитория трансляции 7-го матча финала Восточной конференции между « » и « » на канале TNT составила в среднем 11,9 миллиона человек.

Это рекорд для финалов Востока на TNT, а также третий показатель среди всех трансляций матчей в истории телеканала, сообщает журналист The Athletic Ричард Дейч.

«Майами» обыграл «Бостон» в гостях со счетом 103:84 (4-3) и вышел в финальную серию лиги, где встретится с «Денвером».

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам