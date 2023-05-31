«Детройт» готовится предложить Монти Уильямсу 10 миллионов долларов в год

« » серьезно рассматривает кандидатуру на пост главного тренера и готовит крупное предложение, сообщает The Athletic.

Согласно источникам, «Пистонс» готовятся предложить Уильямсу около 10 миллионов долларов в год. Если Уильямс примет предложение, то станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги.

В случае отказа Уильямса, ожидается, что наиболее вероятным кандидатом станет ассистент «Милуоки» Чарльз Ли.

Монти Уильямс, лучший тренер НБА 2022 года, был уволен из « » после поражения от «Денвера» во втором раунде плей-офф. После увольнения 51-летний специалист сообщил всем клубам, включая «Пистонс», что собирается сделать перерыв на год.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой