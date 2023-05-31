«Детройт» готовится предложить Монти Уильямсу 10 миллионов долларов в год
«Детройт» серьезно рассматривает кандидатуру Монти Уильямса на пост главного тренера и готовит крупное предложение, сообщает The Athletic.
Согласно источникам, «Пистонс» готовятся предложить Уильямсу около 10 миллионов долларов в год. Если Уильямс примет предложение, то станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги.
В случае отказа Уильямса, ожидается, что наиболее вероятным кандидатом станет ассистент «Милуоки» Чарльз Ли.
Монти Уильямс, лучший тренер НБА 2022 года, был уволен из «Финикса» после поражения от «Денвера» во втором раунде плей-офф. После увольнения 51-летний специалист сообщил всем клубам, включая «Пистонс», что собирается сделать перерыв на год.
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