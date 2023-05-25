Монти Уильямс не принял «крупное денежное предложение» «Детройта»
«Финикс» уволил главного тренера Монти Уильямса после поражения во 2-м раунде плей-офф от «Денвера» (2-4).
Как заявил инсайдер Марк Стейн в эфире своего подкаста, «Детройт», которому не улыбнулась удача во время лотереи драфта, сделал «крупное денежное предложение» Монти Уильямсу.
Тренер ответил организации отказом.
Ранее Дуэйн Кейси покинул пост главного тренера «Детройта» по собственному желанию и получил должность во фронт-офисе организации.
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