Монти Уильямс не принял «крупное денежное предложение» «Детройта»

« » уволил главного тренера после поражения во 2-м раунде плей-офф от «Денвера» (2-4).

Как заявил инсайдер Марк Стейн в эфире своего подкаста, «Детройт», которому не улыбнулась удача во время лотереи драфта, сделал «крупное денежное предложение» Монти Уильямсу.

Тренер ответил организации отказом.

Ранее Дуэйн Кейси покинул пост главного тренера « » по собственному желанию и получил должность во фронт-офисе организации.

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