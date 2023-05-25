Несколько команд предлагают «Хьюстону» обменять 4-й драфт-пик

По информации The Athletic, несколько команд предлагают « » обменять 4-й пика драфта 2023.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» планирует обменять 4-й пик для усиления состава перед следующим сезоном. Это часть предстоящей «активной кампании по приобретению разыгрывающего Джеймса Хардена».

«Несколько команд уже выразили заинтересованность в приобретении пика «Рокетс» перед драфтом 22 июня, сообщают источники.

После драфт-комбайна среди руководителей лиги было ожидание, что «Хьюстон», «Портленд» и « » будут активно стремиться к обменам, связанным с их пиками, хотя и по разным причинам», – пишет журналист The Athletic Келли Айко.

«Сан-Антонио» будет выбирать первым, затем идут «Шарлотт», « », «Хьюстон» и «Детройт».

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