Несколько команд предлагают «Хьюстону» обменять 4-й драфт-пик

Теги Детройт Хьюстон Портленд НБА драфт НБА Баскетбол

По информации The Athletic, несколько команд НБА предлагают «Хьюстону» обменять 4-й пика драфта 2023.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» планирует обменять 4-й пик для усиления состава перед следующим сезоном. Это часть предстоящей «активной кампании по приобретению разыгрывающего Джеймса Хардена».

«Несколько команд уже выразили заинтересованность в приобретении пика «Рокетс» перед драфтом 22 июня, сообщают источники.

После драфт-комбайна среди руководителей лиги было ожидание, что «Хьюстон», «Портленд» и «Детройт» будут активно стремиться к обменам, связанным с их пиками, хотя и по разным причинам», – пишет журналист The Athletic Келли Айко.

«Сан-Антонио» будет выбирать первым, затем идут «Шарлотт», «Портленд», «Хьюстон» и «Детройт».

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5 комментариев

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Frost Knight
Ответ Никита Рамля
Вижу больше смысла в возращение Хардена, точно вправит мозги молодым, активы за него отдавать не надо, и в обоих случаях вы и так ни на что не претендуете
покажет лучшие клубы в городе?
+7
-1
+6
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Никита Рамля
Вижу больше смысла в возращение Хардена, точно вправит мозги молодым, активы за него отдавать не надо, и в обоих случаях вы и так ни на что не претендуете
+4
0
+4
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Stephan Carrypenko
Ну это вполне адекватное решение, с учетом состава, борода вернётся и ещё кого-то пригласить
+2
0
+2
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Максим Усков
Ответ Максим Новиков
Интересно если бы сейчас предложили Сперс обменять 1 пик. Какая бы адекватная цена была бы за него?) Дюранта на пик один к одному менять без доплат?)
Первый пик никто не обменивает на состоявшихся звёзд, ведь если команда его получила там проблемы со всем составом разом и к моменту когда остальная команда построится обмененая звезда уже может и карьеру закончить.
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