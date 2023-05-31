Аарон Гордон: «Относимся к «Майами» с огромным уважением»

Тяжелый форвард « » заявил, что команда высоко оценивает своего соперника по финальной серии плей-офф.

«Мы не обращаем внимание на посев. «Хит» – очень профессиональная команда. Эти парни умеют играть. Мы относимся к ним с огромным уважением.

Они сражаются, они никогда не сдаются. Они играют бесстрашно, они играют дисциплинированно. Они хорошо подготовлены, и у них есть парни, которые уже играли в финальной серии», – сказал Гордон.

🔥🔥🔥 «Майами» – в финале НБА! Просто унизили «Бостон» в решающем матче