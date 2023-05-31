Аарон Гордон: «Относимся к «Майами» с огромным уважением»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Баскетбол

Тяжелый форвард «Денвера» Аарон Гордон заявил, что команда высоко оценивает своего соперника по финальной серии плей-офф.

«Мы не обращаем внимание на посев. «Хит» – очень профессиональная команда. Эти парни умеют играть. Мы относимся к ним с огромным уважением.

Они сражаются, они никогда не сдаются. Они играют бесстрашно, они играют дисциплинированно. Они хорошо подготовлены, и у них есть парни, которые уже играли в финальной серии», – сказал Гордон.

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1 комментарий

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DENBO
Каждая серия начинается так: не верю в успех "Майами".
Итог: смотрю статью с гифками Батлера...
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