Тайлер Хирро: «Буду тренироваться несколько раз в день, пока не вернусь»

Атакующий защитник «Майами» заявил, что будет продолжать усердно тренироваться в надежде сыграть в финальной серии плей-офф против « ».

«Я буду тренироваться каждый день по два или три раза в день, пока не вернусь.

Буду продолжать усердно работать и каждый день смотреть, как реагирует мое тело. Постараюсь вернуться как можно скорее», – сказал Хирро.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома третьей и четвертой пястных костей правой руки. На прошлой неделе защитника допустили к индивидуальным тренировкам.

Сообщалось, что «Майами» рассчитывает на возвращение Хирро к 3-му матчу финальной серии.

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