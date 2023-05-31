Тайлер Хирро: «Буду тренироваться несколько раз в день, пока не вернусь»
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро заявил, что будет продолжать усердно тренироваться в надежде сыграть в финальной серии плей-офф против «Денвера».
«Я буду тренироваться каждый день по два или три раза в день, пока не вернусь.
Буду продолжать усердно работать и каждый день смотреть, как реагирует мое тело. Постараюсь вернуться как можно скорее», – сказал Хирро.
21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома третьей и четвертой пястных костей правой руки. На прошлой неделе защитника допустили к индивидуальным тренировкам.
Сообщалось, что «Майами» рассчитывает на возвращение Хирро к 3-му матчу финальной серии.
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