Тайлер Хирро не готов сыграть в 7-м матче против «Бостона»

Защитник « » не сыграет в седьмом матче серии с « » (3-3).

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома третьей и четвертой пястных костей правой руки. Сообщалось, что защитник пропустит как минимум 6 недель.

Состояние Хирро улучшается, но он не сможет выйти на площадку в понедельник

Хирро получил травму во время первого матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки».

Разыгрывающий Гэйб Винсент помещен в отчет о травмированных с пометкой «под вопросом» из-за растяжения голеностопа. Он принял участие в шестой встрече.

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