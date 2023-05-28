Тайлер Хирро ответил бывшему тренеру НБА, ныне комментатору , который раскритиковал защитника « » за его внешний вид.

«Главная причина, по которой «Майами» нуждается в возвращении , заключается в его стиле, в том, как он выглядит на скамейке. Мы предпочитаем видеть его в игровой форме», – сказал Ван Ганди во время трансляции.

«Мой «стиль» такой же плохой, как из него главный тренер», – отреагировал Хирро в соцсети.

Во время шестого матча между «Хит» и «Селтикс» комментировавший игру Ван Ганди отреагировал на выпад.

«Некоторые из нас умеют посмеяться над собой. Но молодежь стала такая чувствительная и мягкая. Это другое поколение», – произнес экс-тренер с улыбкой.

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