Тайлер Хирро провел бросковую тренировку. Его участие в матче под вопросом

Защитник « » провел бросковую тренировку в преддверии решающего матча финальной серии Восточной конференции с « ».

В официальном протоколе статус Хирро – «под вопросом».

Сегодня утром появилась информация, что защитник в матче участия не примет.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?