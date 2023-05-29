Тайлер Хирро провел бросковую тренировку. Его участие в матче под вопросом

Теги Бостон Майами НБА Тайлер Хирро Баскетбол

Защитник «Майами» Тайлер Хирро провел бросковую тренировку в преддверии решающего матча финальной серии Восточной конференции с «Бостоном».

В официальном протоколе статус Хирро – «под вопросом».

Сегодня утром появилась информация, что защитник в матче участия не примет.

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