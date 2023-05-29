В истории НБА было шесть победных бросков под сирену на грани вылета из плей-офф. Три из них – против команды Джимми Батлера

В истории НБА было шесть победных бросков под сирену в матче на вылет из плей-офф. Форвард « » был на стороне проигравших в половине из этих матчей в составе трех разных команд.

Все спасительные броски под сирену на грани вылета в истории НБА:

: 6-й матч финала Востока против « », 2023.

: 7-й матч 2-го раунда против «Филадельфии», 2019.

: 4-й матч первого раунда против « », 2015.

: 5-й матч первого раунда против «Кливленда», 1989.

: 3-й матч серии Западного дивизиона против «Атланты», 1964.

Клифф Хэган: 6-й матч финала против «Селтикс», 1957.

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