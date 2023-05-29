В истории НБА было шесть победных бросков под сирену на грани вылета из плей-офф. Три из них – против команды Джимми Батлера

Теги Майкл Джордан Бостон Чикаго Майами Филадельфия НБА Элджин Бэйлор Джеррид Бэйлесс НБА плей-офф Кавай Ленард Джимми Батлер Клифф Хэган Деррик Уайт Баскетбол

В истории НБА было шесть победных бросков под сирену в матче на вылет из плей-офф. Форвард «Майами» Джимми Батлер был на стороне проигравших в половине из этих матчей в составе трех разных команд.

Все спасительные броски под сирену на грани вылета в истории НБА:

Деррик Уайт: 6-й матч финала Востока против «Майами», 2023.

Кавай Ленард: 7-й матч 2-го раунда против «Филадельфии», 2019.

Джеррид Бэйлесс: 4-й матч первого раунда против «Чикаго», 2015.

Майкл Джордан: 5-й матч первого раунда против «Кливленда», 1989.

Элджин Бэйлор: 3-й матч серии Западного дивизиона против «Атланты», 1964.

Клифф Хэган: 6-й матч финала НБА против «Селтикс», 1957.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?

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7 комментариев

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alexhub
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3 видео из 4 при счете 90:90...

Одно дело баззер когда счет ничейный, другое когда ты проигрываешь...
+10
0
+10
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ты не прав
Недавно же была новость, что Уайт и Джордан такие одни. А тут вон оно что
+7
0
+7
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Dmitry Trepov
Как можно считать "на гране вылета" если счет равный? Не попал - овертайм.
+4
0
+4
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Сергей Ёлкин
и вообще Джимбо настоящий самурай нба у него есть только путь, который он тащет , бэнг бэнг.
0
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Сергей Ёлкин
Ответ Максим Усков
Батлер так и останется в истории, как тотальный лузер, которому всегда чего-то не хватало до истинного величия.
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Сергей Ёлкин
Ответ Сергей Ёлкин
и вообще Джимбо настоящий самурай нба у него есть только путь, который он тащет , бэнг бэнг.
Афросамурай
0
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