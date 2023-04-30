«Миннесота» планирует заключить долгосрочное соглашение с Назом Ридом

« » настроена на заключение соглашения с центровым , контракт которого истекает этим летом.

«Мы будем организацией, вознаграждающей парней, которые отвечают взаимностью. Рид пришел сюда, привел себя в порядок, с каждым годом становился все лучше и лучше, и мы надеемся, что он будет здесь долгое, долгое время. Очень много работаем над тем, чтобы придумать какое-нибудь долгосрочное соглашение для Наза», – сказал президент по баскетбольным операциям команды Том Коннелли.

Этим летом 23-летний центровой станет ограниченно свободным агентом, и «Вулвз» планируют повторить предложения других команд.

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