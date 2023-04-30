«Миннесота» планирует заключить долгосрочное соглашение с Назом Ридом

Теги Миннесота НБА НБА плей-офф Тим Коннелли Наз Рид Баскетбол

«Миннесота» настроена на заключение соглашения с центровым Назом Ридом, контракт которого истекает этим летом.

«Мы будем организацией, вознаграждающей парней, которые отвечают взаимностью. Рид пришел сюда, привел себя в порядок, с каждым годом становился все лучше и лучше, и мы надеемся, что он будет здесь долгое, долгое время. Очень много работаем над тем, чтобы придумать какое-нибудь долгосрочное соглашение для Наза», – сказал президент по баскетбольным операциям команды Том Коннелли.

Этим летом 23-летний центровой станет ограниченно свободным агентом, и «Вулвз» планируют повторить предложения других команд.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Паракин
Обязательно нужно его сохранить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий