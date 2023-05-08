Д’Анджело Расселл: «Буду рад остаться в «Лейкерс», но я хотел остаться и в «Миннесоте»

Теги возможные переходы Лейкерс Миннесота НБА НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл дал честный ответ на вопрос о его будущем в лос-анджелесской команде.

«Буду рад остаться в «Лейкерс», но я хотел остаться и в «Миннесоте». Так что, где бы ни оказался, там и буду», – сказал Расселл.

В феврале этого года Расселл перешел из «Миннесоты» в «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена.

По окончании сезона защитник станет свободным агентом.

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6 комментариев

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armageddon123456
Ответ copti_san
ну так-то для фанатов лал оскорбительно звучит, учитывая, что где Лейкерс, а где Вулвз (как в спортивном, так и в рынковом плане)
Мужик просто понимает что это бизнес , не более и не менее
+23
-1
+22
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Van
Рассел понимает, что это очередной состав "сейчас или никогда". В случае поражения будет "все *не важно*, давай по новой"
+5
0
+5
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TurboMen
походу будет очередное обновление состава, впрочем ничего нового, все последние годы так. Сколько уже хороших игроков ушло, поэтому не удивлюсь если уйдут вообще все на истекающих контрактах.
+2
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Leonid Novak
Ответ Van
Рассел понимает, что это очередной состав "сейчас или никогда". В случае поражения будет "все *не важно*, давай по новой"
Ну я не Расселл и я не понимаю.
Вандо, Руй железно останутся. Ривз под вопросом, смотря какой рынок.
Деннис наверно уйдет. Троя попробуют оставить.

Итого 4 человека из ротации точно остаются, двое под вопросом.
И еще есть Кристи который выглядит как игрок, который сможет.
Плюс пик.
+2
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Djoyin
В победной игре против GSW после успешного дальнего броска Ди Анджело указал на надпись Lakers у себя на майке. Это о многом говорит. Он дома
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