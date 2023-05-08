Д’Анджело Расселл: «Буду рад остаться в «Лейкерс», но я хотел остаться и в «Миннесоте»

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл дал честный ответ на вопрос о его будущем в лос-анджелесской команде.

«Буду рад остаться в «Лейкерс», но я хотел остаться и в «Миннесоте». Так что, где бы ни оказался, там и буду», – сказал Расселл.

В феврале этого года Расселл перешел из «Миннесоты» в «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена.

По окончании сезона защитник станет свободным агентом.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился