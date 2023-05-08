Д’Анджело Расселл: «Буду рад остаться в «Лейкерс», но я хотел остаться и в «Миннесоте»
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл дал честный ответ на вопрос о его будущем в лос-анджелесской команде.
«Буду рад остаться в «Лейкерс», но я хотел остаться и в «Миннесоте». Так что, где бы ни оказался, там и буду», – сказал Расселл.
В феврале этого года Расселл перешел из «Миннесоты» в «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена.
По окончании сезона защитник станет свободным агентом.
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Вандо, Руй железно останутся. Ривз под вопросом, смотря какой рынок.
Деннис наверно уйдет. Троя попробуют оставить.
Итого 4 человека из ротации точно остаются, двое под вопросом.
И еще есть Кристи который выглядит как игрок, который сможет.
Плюс пик.